Жители Уфы вызвали пожарных из-за задымления домашней арены «Салавата Юлаева»
Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила об утреннем инциденте на «Уфа Арене».
Жители близлежащих домов, увидев задымление крыши стадиона, вызвали пожарных. Сотрудники МЧС следов возгорания на объекте не нашли, «задымлением» оказались испарения влаги от конденсатора системы охлаждения ледовой арены.
После тщательного осмотра здания все технические службы и оборудование УСА «Уфа Арены» заработали в штатном режиме.
Напомним, что на льду «Уфа Арены» свои домашние матчи проводит ХК «Салават Юлаев», который накануне уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым