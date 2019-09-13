Новости спорта

12:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Жители Уфы вызвали пожарных из-за задымления домашней арены «Салавата Юлаева»

08:17, 13.09.2019
Жители Уфы вызвали пожарных из-за задымления домашней арены «Салавата Юлаева»
Фото: vk.com/hcsalavat

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила об утреннем инциденте на «Уфа Арене».

Жители близлежащих домов, увидев задымление крыши стадиона, вызвали пожарных. Сотрудники МЧС следов возгорания на объекте не нашли, «задымлением» оказались испарения влаги от конденсатора системы охлаждения ледовой арены.

После тщательного осмотра здания все технические службы и оборудование УСА «Уфа Арены» заработали в штатном режиме.

Напомним, что на льду «Уфа Арены» свои домашние матчи проводит ХК «Салават Юлаев», который накануне уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».

СпортХоккейПроисшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров