«Татэнерго» подало иск к компании Ливады на 2,5 млн рублей
АО «Татэнерго» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Жилой Комплекс «Яшьлек» из села Ключищи Верхнеуслонского района РТ.
Сумма требований составляет 2,5 млн рублей. Иск подан 18 марта, следует из картотеки арбитражных дел.
Стоит отметить, что владельцем ООО является бывший глава ГК «ФОН» Анатолий Ливада.
Ранее Верховный суд Республики Татарстан продлил домашний арест Ливаде до 13 мая.ОбществоВласть Татарстан
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