В Танзании нашли неизвестную смертельную болезнь

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что жительница Танзании умерла от неизвестной болезни.

Как сообщается на сайте ВОЗ, она направила в страну команду специалистов для срочного расследования.

Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс отметил, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. Однако, по его словам, то, отчего умерла жительница Танзании, является чем-то другим, пишет «Лента.ру».

Ранее российские ученые объявили о создании новой вакцины против Эболы. Об этом сообщили в Государственном научном центре и биотехнологии «Вектор», где проходила ее разработка.

Вакцина прошла все стадии государственной регистрации, она является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью. Также у препарата отсутствуют побочные реакции.