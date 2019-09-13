СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за ее крайне тяжелого состояния.

На данный момент врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Актриса отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни и заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

