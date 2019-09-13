Новости происшествий

11:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

23:34, 13.09.2019
СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Фото: wikipedia.org

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за ее крайне тяжелого состояния.

На данный момент врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Актриса отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни и заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров