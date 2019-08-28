Американская скрипачка провела концерт в виртуальной реальности

Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности. Трансляция выступления состоялась на официальном YouTube-канале музыканта в понедельник, 26 августа.

Концерт длился около двух часов, его посмотрели более 300 тысяч человек. В это время скрипачка находилась в студии, но отображалась в виртуальном пространстве, где играла свои композиции и общалась со зрителями. К видео могли подключиться обладатели VR-шлемов, пишут «Известия».

Представление было подготовлено Стирлинг в сотрудничестве со стартапом Wave к выходу ее нового альбома Artemis, который станет доступен 30 августа.

Напомним, в марте правительство РФ подписало постановление, согласно которому регионам будут выделяться деньги на создание виртуальных концертных залов. Создание таких залов подразумевает в том числе обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры высокоскоростным широкополосным интернетом, оснащение их соответствующим оборудованием и «регулярное проведение трансляций филармонических концертов».

