В Казани начали ремонтировать памятник Мусе Джалилю
На данный момент уже демонтировано основание памятника, пишет «Татар-информ».
Напомним, что на реставрацию памятника и благоустройство прилегающей к нему территории направят 2,3 млн рублей.
Напомним, 25 августа 1944 года в Берлине были казнены 11 «особо опасных государственных преступников» — советских военнопленных-татар. Среди них был и литературный классик Муса Джалиль, оставивший потомкам знаменитую «Моабитскую тетрадь». Однако в последние годы образ героя-поэта претерпевает удивительные метаморфозы. Подробнее об этом — в авторской колонке директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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