В Казани начали ремонтировать памятник Мусе Джалилю

В Казани на площади 1 Мая начали реконструкцию памятника писателю Мусе Джалилю.

На данный момент уже демонтировано основание памятника, пишет «Татар-информ».

Напомним, что на реставрацию памятника и благоустройство прилегающей к нему территории направят 2,3 млн рублей.

Напомним, 25 августа 1944 года в Берлине были казнены 11 «особо опасных государственных преступников» — советских военнопленных-татар. Среди них был и литературный классик Муса Джалиль, оставивший потомкам знаменитую «Моабитскую тетрадь». Однако в последние годы образ героя-поэта претерпевает удивительные метаморфозы. Подробнее об этом — в авторской колонке директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова.