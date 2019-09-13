Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy
В итальянском городе Бергамо стартовал челлендж-турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.
Лидером после коротких программ у одиночниц стала чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Она откатала свой номер без помарок и набрала 73,66 балла.
Завтра участницы покажут произвольные программы.
Lombardia Trophy
Женщины. Короткая программа.
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 73,66.
2. Ю Ен (Южная Корея) — 70,47.
3. Анна Щербакова (Россия) — 67,73.
4. Старр Эндрюс (США) — 66,38.
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 65,65.
6. Йенни Сааринен (Финляндия) — 57,66.
7. Лукреция Беккари (Италия) — 55,16.
8. Софья Самодурова (Россия) — 53,82.
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