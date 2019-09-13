В США благодаря картам Google нашли останки пропавшего более 20 лет назад мужчины

Во Флориде (США) обнаружили затонувшую в пруду машину, в которой находилось тело пропавшего в 1997 году Уильяма Молдта. Найти автомобиль на дне водоема помогли карты Google.

Управляющий имуществом просматривал спутниковые снимки на сервисе, когда заметил в пруду подозрительный объект, пишет Daily Mail. Он обратился в полицию, и через некоторое время правоохранители достали из воды автомобиль.

Криминалисты обнаружили на сиденье водителя останки человека. Они выяснили, что тело принадлежит Уильяму Молдту, пропавшему более 20 лет назад. Офис шерифа округа Палм-Бич сообщил, что Молдт пропал без вести в ноябре 1997 года, но дело было прекращено.

Когда автомобиль Молдта затонул, возле пруда началось строительство жилого комплекса Grand-Isles. Сейчас же на этом месте уже давно стоят дома добропорядочных граждан.