В ФАС предложили упростить требования к рекламе пива

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что законодатели должны смягчить ограничения на рекламу пива. Это позволит улучшить положение пивоваренной отрасли.

«Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином, и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению», — передает ТАСС слова начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина.

Ранее Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь».

Напомним, что в Минфине РФ одобрили отмену запрета на продажу пива на стадионах. В министерстве считают, что его продажа не сказывается на безопасности зрителей.