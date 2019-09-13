В Татарстане началось строительство мегафермы почти за 0,5 млрд рублей

В Балтасинском районе РТ СХП «Татарстан» приступило к строительству фермы на 4 тысячи голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 450 млн рублей.

Фермеры строят ферму в селе Старая Салаусь. Работы планируется завершить уже к концу года. Сейчас сельхозпредприятие уже имеет ферму около 3 тысяч голов. В сутки производят до 23 тонн молока.

Привлечь кредит на строительство фермы «Татарстану» поможет Гарантийный фонд республики.

«Гарантийный фонд предоставил поручительство в рамках льготного продукта «Предпринимательство на селе». Мы планируем поддержать и инвестиционный проект по строительству мегафермы. В общей сложности размер оказанной предприятию поддержки Гарантийным фондом составит 30 миллионов рублей», — приводит пресс-служба Минэкономики РТ слова директора Гарантийного фонда Тимура Темиргалиева.

Строительство мегафермы позволит увеличить поголовье КРС на 2 тысячи голов, а надои до 44 тонн молока в сутки.