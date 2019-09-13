В Казани предложили провести выборы в Госдуму-2021 в электронном формате

Фото: Инна Серова

Об инициативах Российской ассоциации по связям с общественностью провести выборы в Государственную думу в 2021 году на «новой технологической основе» сообщил президент ассоциации Станислав Наумов на проходящем в эти минуты в Казани заседании экспертного клуба «Волга», посвященном итогам единого дня голосования в Татарстане.

По мнению эксперта, необходимо заменить сбор подписей за кандидатов, традиционно проводящийся на бумажных носителях, сбором в электронном виде через сервис «Госуслуги РФ», а само голосование также перевести в электронную форму, что, по мнению Наумова, вовлечет в процесс голосования не участвующих в нем сегодня более молодых избирателей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сегодня на итоговом заседании Президиума Госсовета Республики Татарстан пятого созыва было назначено первое заседание нового состава Госсовета — на 20 сентября.

