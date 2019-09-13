Камила Валиева победила в короткой программе на юниорском Гран-при в Челябинске
На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Челябинске, прошла короткая программа у одиночниц.
Лидером после первого выступления на этапе стала уроженка Казани Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе откатала свою программу «Девочка на шаре» без ошибок и получила от судей 73,56 балла.
Второе место заняла россиянка Ксения Синицына (73,04), третьей стала еще одна представительница России — Виктория Васильева (67,04).СпортФигурное катание Татарстан
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