Камила Валиева победила в короткой программе на юниорском Гран-при в Челябинске

Фото: Михаил Шаров, Ольга Ермолина

На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Челябинске, прошла короткая программа у одиночниц.

Лидером после первого выступления на этапе стала уроженка Казани Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе откатала свою программу «Девочка на шаре» без ошибок и получила от судей 73,56 балла.

Второе место заняла россиянка Ксения Синицына (73,04), третьей стала еще одна представительница России — Виктория Васильева (67,04).