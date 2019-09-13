Главред TJournal объявил об уходе из издания

Главный редактор издания TJournal Никита Лихачев оставит свой пост. Он сообщил, что останется совладельцем компании, управляющей изданием.

«Примерно две недели назад я принял решение покинуть TJ, написал заявление по собственному, и сегодня мой последний день работы в «Комитете», — приводит слова Лихачева TJournal.

О своих дальнейших планах Лихачев рассказывать не стал.

Новым главредом издания станет Сергей Звезда.