Новости технологий

12:06 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Главред TJournal объявил об уходе из издания

14:41, 13.09.2019
Главред TJournal объявил об уходе из издания
Фото: youtube.com / скриншот

Главный редактор издания TJournal Никита Лихачев оставит свой пост. Он сообщил, что останется совладельцем компании, управляющей изданием.

«Примерно две недели назад я принял решение покинуть TJ, написал заявление по собственному, и сегодня мой последний день работы в «Комитете», — приводит слова Лихачева TJournal.

О своих дальнейших планах Лихачев рассказывать не стал.

Новым главредом издания станет Сергей Звезда.

ТехнологииМедиа
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров