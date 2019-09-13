Главред TJournal объявил об уходе из издания
Главный редактор издания TJournal Никита Лихачев оставит свой пост. Он сообщил, что останется совладельцем компании, управляющей изданием.
«Примерно две недели назад я принял решение покинуть TJ, написал заявление по собственному, и сегодня мой последний день работы в «Комитете», — приводит слова Лихачева TJournal.
О своих дальнейших планах Лихачев рассказывать не стал.
Новым главредом издания станет Сергей Звезда.ТехнологииМедиа
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