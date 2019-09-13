Правительство России проведет эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года пройдет эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации.
Маркировать предлагается двухколесные и трехколесные велосипеды, в том числе для доставки грузов, а также велосипеды с двигателем и рамы.
Участие в эксперименте добровольное, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
Эксперимент направлен на то, чтобы помешать незаконному ввозу в Россию велосипедов и рам и стандартизировать процедуру учета оборота этих товаров.
Между тем за семь месяцев 2019 года на территории Казани зарегистрирован 321 факт кражи велосипедов на общую сумму более 2,5 млн рублей.Общество
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