МВД Татарстана рассказало, как защититься от угонщиков велосипедов

За семь месяцев 2019 года на территории города зарегистрирован 321 факт кражи велосипедов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Почти во всех случаях владельцы оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов или на улице.

МВД по РТ порекомендовало владельцам велосипедов оставлять их там, где есть камеры видеонаблюдения, всегда использовать велосипедный замок, а также ставить на велосипеде отличительные метки, так как чем приметнее велосипед, тем легче его найти в случае кражи.

Напомним, на этой неделе в Казани серийного похитителя велосипедов.

