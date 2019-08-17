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МВД Татарстана рассказало, как защититься от угонщиков велосипедов

16:20, 17.08.2019 1
МВД Татарстана рассказало, как защититься от угонщиков велосипедов
Фото: realnoevremya.ru

За семь месяцев 2019 года на территории города зарегистрирован 321 факт кражи велосипедов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Почти во всех случаях владельцы оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов или на улице.

МВД по РТ порекомендовало владельцам велосипедов оставлять их там, где есть камеры видеонаблюдения, всегда использовать велосипедный замок, а также ставить на велосипеде отличительные метки, так как чем приметнее велосипед, тем легче его найти в случае кражи.

Напомним, на этой неделе в Казани серийного похитителя велосипедов.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:11
    Напомним, на этой неделе в Казани серийного похитителя велосипедов.... Что?
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