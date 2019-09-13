В Уфе на два года ограничат движение по улице Малой Заречной

В Уфе с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по проезжей части улицы Малой Заречной на участке от улицы Демской до улицы Школьной.

Это связано с реконструкцией мостового перехода через реку Белую. Работы по реконструкции мостового перехода осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы будут синхронизированы с расширением проспекта Салавата Юлаева и реконструкцией старого моста, а также развязки на улице Пугачева, отметили в пресс-службе города.