Потребительская корзина в Башкирии подешевела

В Башкортостане подешевело большинство продуктов из потребительской корзины,

По данным еженедельного мониторинга, больше всего за это время упала в цене морковь — на 14,6 процента. Ее средняя цена в регионе составляет сейчас 22 рубля, сообщает Башкортостанстат.

Статистики отметили, что именно овощи и фрукты подешевели за неделю больше других продуктов. За неделю цены на картофель, помидоры, капусту, лук и яблоки снизились на 1,3—8,2%. Подорожали только свежие огурцы — на 8,8%.

Кроме того, подешевели следующие продукты: вермишель, мука, пшено, рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, соль, чай, печенье, сахар, сыры, пастеризованное молоко, масло сливочное и подсолнечное, мороженая рыба, вареная колбаса и куры. По сравнению с 2 сентября, средняя стоимость этих продуктов в Башкирии снизилась на 0,1—2,7%.

Цены выросли на говядину, свинину, баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, мясные консервы, маргарин, стерилизованное молоко, сметану, жирный творог, яйца, карамель, шоколадные конфеты, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, гречневую крупу. Они подорожали на 0,1—2,7%.

Не изменили свою цену сардельки, сосиски и макароны. Их стоимость составила в среднем, 319 и 51 рубль за килограмм, соответственно.

