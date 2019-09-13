В Уфе молодого человека зажало в своем авто после аварии

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы

В Уфе молодой человек оказался зажат в своем автомобиле после аварии. ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 произошло сегодня ночью.

На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы, ГИБДД и медицинские работники.

«По прибытии спасатели совместно с бригадой «03» оказали первую помощь, иммобилизировали ногу пострадавшего, после чего деблокировали зажатого молодого человека и транспортировали до автомобиля скорой», — передает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Мужчину госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии предстоит узнать.

Ранее сообщалось, что девочки 6 и 4 лет погибли в легковом автомобиле, который опрокинулся в кювет и врезался в дерево в Туймазинском районе Башкирии. Авария произошла 28 августа.