В Уфе молодого человека зажало в своем авто после аварии
В Уфе молодой человек оказался зажат в своем автомобиле после аварии. ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 произошло сегодня ночью.
На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы, ГИБДД и медицинские работники.
«По прибытии спасатели совместно с бригадой «03» оказали первую помощь, иммобилизировали ногу пострадавшего, после чего деблокировали зажатого молодого человека и транспортировали до автомобиля скорой», — передает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.
Мужчину госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии предстоит узнать.
Ранее сообщалось, что девочки 6 и 4 лет погибли в легковом автомобиле, который опрокинулся в кювет и врезался в дерево в Туймазинском районе Башкирии. Авария произошла 28 августа.ПроисшествияАвто Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым