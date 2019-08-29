В ДТП в Башкирии погибли двое детей, двое взрослых госпитализированы

Девочки 6 и 4 лет погибли в легковом автомобиле, который опрокинулся в кювет и врезался в дерево в Туймазинском районе Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. Авария произошла накануне, 28 августа.

«Житель города Октябрьский за рулем «Daewoo Nexia» съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате аварии девочки 6 и 4 лет погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали мать девочек и водитель автомобиля, они госпитализированы. По данным ГИБДД, детей перевозили без специальных автокресел, а водитель ранее был лишен прав за управление транспортном средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в августе в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии погибли двое мужчин и 14-летняя девочка.

