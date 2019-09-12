«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в первом домашнем матче сезона

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» со счетом 0:2. Для уфимской команды это был первый домашний матч в сезоне.

Шайбы за екатеринбуржцев забили Найджел Доус и Дэн Секстон. Вратарь гостей Якуб Коварж оформил 30-й «сухой» матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — 12 Доус (Василевский, Василевский, Обидин)

0:2 — 57 Секстон