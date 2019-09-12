Геннадий Орлов: «Тульский «Арсенал» сильнее сборной Казахстана»

Фото: «РИА Новости»/Михаил Воскресенский

Телекомментатор Геннадий Орлов сравнил следующего соперника «Зенита» в РПЛ тульский «Арсенал» со сборной Казахстана.

«У «Зенита» есть немало запасных, был матч контрольный, тренировочный, с «Сочи», и уже Дриусси выходил на поле, надеюсь, что он появится в основном составе, это будет добавление к атакующим действиям. Азмун играл в сборной Ирана, забил мяч.

Конечно, всегда после перерыва на игры сборных, поскольку наши футболисты играют за сборные других стран, тренерам надо угадывать. Всегда такая проблема была у «Зенита» в последние годы, потому что много игроков в своей сборной еще и играют за другие команды.

Кстати, наш игрок сборной Словакии, Мак, забил гол, а у нас в этом сезоне пока никак не проявлялся. У нас же проблема правого фланга, травма мышцы у новичка-бразильца, он появится только недели через три-четыре.

«Арсенал», как и Казахстан, закроется в обороне? Да, наверняка. Но они сильнее Казахстана. Поэтому и «Зениту» будет не так просто», — цитирует Орлова «Эхо Москвы».