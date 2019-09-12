Росстат назвал средний возраст жителя России

На 1 января 2018 года средний возраст жителя России составил 40,02 года. По сравнению с 2009 годом, средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.

В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила 5 лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года.

Самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самым возрастным регионом стала Тамбовская область (43,4). Далее идут Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3), пишет RT со ссылкой на Росстат.

Ранее Росстат определил самый популярный возраст для рождения первого ребенка.