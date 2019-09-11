Профицит федерального бюджета России за 8 месяцев составил 3,7% ВВП

Фото: Илья Репин

По итогам января — августа 2019 года профицит федерального бюджета России составил 3,7% ВВП, или 2,027 трлн рублей.



Доходы бюджета за отчетный период составили 13,255 трлн рублей, в том числе ненефтегазовые — 5,407 трлн рублей, ненефтегазовые — 7,847 трлн рублей, сообщает Минфин.

Расходы бюджета достигли 10,694 трлн рублей. В том числе на социальную политику ушло 3,240 трлн рублей, национальную оборону — 1,829 трлн рублей и национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 1,182 трлн рублей.

По итогам 2018 года бюджет РФ впервые с 2011 года сложился профицитным (2,7% ВВП).