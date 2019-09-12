Территория Челнов может расшириться на 1,5 тыс. кв. метров

Территорию Набережных Челнов могут расширить на 1,5 тыс. кв. метров. Сегодня в мэрии города состоялись публичные слушания по данному вопросу.

Начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин пояснил, что к городу хотят присоединить земельный участок, расположенный по адресу: Тукаевский район, Малошильнинское сельское поселение, который имеет наложение границ города и Тукаевского муниципального района.

«Прилагаемая к земельному участку территория в 67А микрорайоне передана в 2007 году из земель Тукаевского района в границы города и в настоящее время освоена под многоэтажную жилую застройку. Перевод указанного участка в границы города Набережные Челны позволит исключить наложение территорий двух муниципальных образований и увеличить площадь города на 1582 кв. метров», — сказал он, его слова приводит пресс-служба мэрии Челнов.