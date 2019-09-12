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В Арктике открыли еще один остров

19:15, 12.09.2019
В Арктике открыли еще один остров
Фото: pixabay.com

Экспедиция Северного флота России обнаружила новый остров в Артике. Он образовался вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Два дня назад гидрографическая группа комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровой в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нем.

Площадь острова составляет 2 тыс. кв. м, а ширина пролива — около 500 метров, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в августе гидрографическая группа Северного флота сообщила об открытии пяти островов в Карском море. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

Общество
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