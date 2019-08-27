В России открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота сообщила об открытии пяти островов в Карском море.
Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.
Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что прежде острова скрывал ледник, пишет «РИА Новости».
Ранее правительство предложило допустить иностранные компании к освоению арктического шельфа.Общество
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