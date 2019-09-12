Валерий Карпин: «Слава богу, не в Советском Союзе живем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин встал на защиту мальчика, которого хотели отчислить из школы из-за его прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича.

«В свободном мире живем, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи, непонятно почему», — цитирует Карпина телеканал «360».

Отметим, что конфликт мальчика со школой произошел в начале учебного года. Руководство школы предложили его родителям изменить прическу сына либо забрать его из школы.