Связанная с «Унистроем» компания готовит стройку возле Дворца водных видов спорта в Казани

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ООО «УК «Юнайт-Девелопмент Групп», которую связывают с «Унистроем», начала подготовку к строительству на земельных участках на улице Сибгата Хакима, недалеко от казанского Дворца водных видов спорта.

ООО «УК «Юнайт-Девелопмент Групп» запросило у администрации Казани разрешение на перевод земли из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения. Исполком назначил общественные обсуждения, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Согласно постановлению, площадь первого участка составляет 12,3 тысячи кв. м, второго — 7,7 тысячи кв. м.

Ранее «Юнайт-Девелопмент Групп» получила разрешение на перевод крупного участка в Самосырово в зону многоэтажной жилой застройки.

