Юрий Дудь процитировал строчку из песни уфимской рок-группы Lumen

Фото: скриншот

В минувший вторник, 10 сентября, журналист Юрий Дудь в третий раз получил премию GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана». Награждение проходило в Московской консерватории имени Чайковского. Речь Дудя была предельно конкретной — он выступил с просьбой:

— Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.

В конце речи Дудь процитировал строчку из песни уфимской рок-группы Lumen «Далеко»: «Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки», — и добавил, что какую-то работу смог найти даже он, а присутствующие в зале люди гораздо умнее, образованнее и лучше него, потому уверен, что эти люди смогут найти такую работу проще.