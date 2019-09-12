Эксперты подсчитали, как сэкономить при покупке квартиры на «непопулярных» этажах в Казани

В Казани стоимость одного кв. метра жилья на первом этаже на 9,3% дешевле, чем на других, а на последнем — на 7,3%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито.Недвижимость».

Квартиры, расположенные на «непопулярных» этажах, дешевле всего можно купить в Саратове (средняя стоимость квадратного метра — около 34 000 рублей на первых этажах и 38 000 рублей на последних), а дороже всего — в Москве (191 000 и 211 000 рублей соответственно).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость квадратного метра выросла во всех крупнейших городах вне зависимости от того, на каком этаже она расположена. В Казани квадратный метр на первых этажах в среднем стоит 72 000 рублей, а на последних — около 73 500 рублей. Квартиры на первом этаже в столице Татарстана стали дороже на 11,6% за год, а на последнем — на 10,6% за год.

Напомним, в сентябре также выходило исследование о том, как именно ищут квартиры пользователи Рунета.