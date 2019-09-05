Исследование: как пользователи Рунета покупают жилье

Большинство владельцев квартир покупали и искали их с помощью риелторов, однако потенциальные покупатели недвижимости планируют делать это через сайты объявлений, говорится в исследовании Mail.ru Group.

34% владельцев квартир купили их, обращаясь к услугам риелтора, 31% смотрели объявления на сайтах-агрегаторах. 26% людей жилье помогали искать знакомые, а 18% искали в мобильных приложениях. Меньше всего людей — 11% — искали объявления в группах застройщиков.

Для всех опрашиваемых участников важными оказались цена, состояние жилья и расположение. Больше всего интересуются недвижимостью женщины — 58%.

Отмечается, что только 28% покупателей-мужчин обращались к специалистам по подбору жилья. При этом число воспользовавшихся услугами агента женщин составило 38%.

В исследовании Mail.ru Group и компании ResearchMe приняли участие 2 800 человек, которые купили квартиру в последние три года или планируют покупку в ближайшем будущем.

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