Союзмолоко попросил не считать продукцию с растительными маслами молочной

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в Минсельхоз обращение с просьбой исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира.

Это позволит убрать из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» сырные продукты и маргарины. Кроме того, такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10%, что грозит падением спроса в связи с их подорожанием, сообщает «Коммерсантъ».

Глава союза производителей молока Артем Беглов предлагает перевести регулирование молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира в регламент «О безопасности пищевой продукции» и ввести для такой продукции единые требования по маркировке и обороту.

На сегодняшний день специальные требования к маркировке действуют для продуктов с заменителем молочного жира не более 50%. 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции. Согласно им, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их друг от друга.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

