КГЭУ заключил соглашение с компанией PLC Technology

Казанский государственный энергетический университет заключил соглашение с компанией PLC Technology.

В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, организации и проведения информационных семинаров и научно-технических конференций.

Кроме того, компания предоставила вузу оборудование для оснащения учебного класса, передает пресс-служба университета.

Руководство компании во главе с генеральным директором Ильей Крутских познакомилось с деятельностью вуза, с работой технопарка КГЭУ и Центра компетенции и технологии в области энергосбережения (ЦКТЭ).

Ранее сообщалось, что КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Это было сделано в рамках рабочего визита делегации казахстанского университета 22 августа.