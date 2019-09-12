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КГЭУ заключил соглашение с компанией PLC Technology

07:15, 12.09.2019
КГЭУ заключил соглашение с компанией PLC Technology
Фото: kgeu.ru

Казанский государственный энергетический университет заключил соглашение с компанией PLC Technology.

В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, организации и проведения информационных семинаров и научно-технических конференций.

Кроме того, компания предоставила вузу оборудование для оснащения учебного класса, передает пресс-служба университета.

Руководство компании во главе с генеральным директором Ильей Крутских познакомилось с деятельностью вуза, с работой технопарка КГЭУ и Центра компетенции и технологии в области энергосбережения (ЦКТЭ).

Ранее сообщалось, что КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Это было сделано в рамках рабочего визита делегации казахстанского университета 22 августа.

Справка

Основным направлением деятельности PLC Technology является производство оборудования для систем автоматики и телемеханики.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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