КГЭУ заключил соглашение с компанией PLC Technology
Казанский государственный энергетический университет заключил соглашение с компанией PLC Technology.
В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, организации и проведения информационных семинаров и научно-технических конференций.
Кроме того, компания предоставила вузу оборудование для оснащения учебного класса, передает пресс-служба университета.
Руководство компании во главе с генеральным директором Ильей Крутских познакомилось с деятельностью вуза, с работой технопарка КГЭУ и Центра компетенции и технологии в области энергосбережения (ЦКТЭ).
Ранее сообщалось, что КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Это было сделано в рамках рабочего визита делегации казахстанского университета 22 августа.
Справка
Основным направлением деятельности PLC Technology является производство оборудования для систем автоматики и телемеханики.
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