В России изменят механизмы помощи клиентам в случае банкротства туроператора

Ассоциация «Турпомощь» изменит механизмы помощи туристам.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин пояснил, что будут сделаны два акцента — на более оперативное оказание помощи туристам в случае необходимости и межведомственное взаимодействие. По его словам, это поможет туристам получать помощь более оперативно и осуществлять «дожитие» в отелях в случае банкротства их туроператора за счет объединения «Турпомощи».

«У нас есть проблема, что пока мы готовим эвакуационные рейсы, туристов начинают вывозить в аэропорт и им приходится ждать там. Мы хотим предлагать им отель, может быть, не тот же, но такой же категории, причем рассматриваем возможность, чтобы они могли жить в нем до окончания срока действия путевки», — сказал он в кулуарах 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).