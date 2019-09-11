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Башкирский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов мира

22:34, 11.09.2019
Башкирский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов мира
Фото: ru.wikipedia.org

Башкирский государственный университет попал во вторую тысячу «Рейтинга университетов мира — 2020» по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

Напомним, что в список также вошли Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Всего в рейтинг 1,3 тыс. лучших высших учебных заведений из 92 стран вошли 39 российских вузов.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные на пять групп. В числе показателей — цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и т.д.

ОбществоОбразование Башкортостан
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