Башкирский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов мира

Башкирский государственный университет попал во вторую тысячу «Рейтинга университетов мира — 2020» по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

Напомним, что в список также вошли Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Всего в рейтинг 1,3 тыс. лучших высших учебных заведений из 92 стран вошли 39 российских вузов.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные на пять групп. В числе показателей — цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и т.д.