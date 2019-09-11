Выданный России свидетель по делу о крушении MH17 стал подозреваемым

Фото: commons.wikimedia.org/ Ministerie van Defensie

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского Boeing над Донбассом, переквалифицировали свидетеля по делу Владимира Цемаха в подозреваемого. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Цемах был выдан Украиной России в рамках обмена заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35».

Пири заявила, что освобождение Цемаха — крайне болезненный шаг и для Нидерландов, и для родственников погибших в авиакатастрофе, пишет «Лента.ру».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Ранее Международные неправительственные организации призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по делу Boeing, сбитого над Украиной в 2014 году.