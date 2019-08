Малайзия призвала приостановить суд по делу о крушении MH17

Фото: commons.wikimedia.org/ Ministerie van Defensie

Неправительственные организации Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований) призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по делу Boeing , сбитого над Украиной в 2014 году.

Суд должен состояться 20 марта 2020 года. По мнению активистов, его надо перенести на неопределенный срок в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы «ответов на множество важнейших вопросов»

Организации считают, что необходима тщательная проверка фактов, упомянутых в докладе международной следственной группы, и проведение нового расследования в случае, если в докладе будут найдены ошибки, отмечает издание, сообщает The Star.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД РФ считают обвинения в адрес россиян голословными. Также следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.