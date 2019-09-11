Правительство РФ выступило за введение более гибких рабочих графиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в стране нужно ввести более гибкие формы рабочего времени.

По его словам, сейчас «у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства», когда человек работает 8 часов.

«Но в мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал Медведев в программе «Диалог» в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства и в дальнейшем, с появления большого количества роботов, удаленная работа будет все больше и больше распространяться.



Сейчас в России рабочая неделя длится 49 часов, а, например, во Франции — 35 часов.

«Иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — пояснил глава кабмина РФ.

Ранее представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам время от времени работать удаленно. На данный момент по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно, однако это регулируется только устно.