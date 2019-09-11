Россия может упростить получение гражданства для выпускников вузов

МВД разработало законопроект об упрощении порядка получения гражданства России иностранцами, которые окончили российские вузы.

Это право будет предоставляться выпускникам «при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учете по месту пребывания» в России, следует из документа.

Упрошенное гражданство будет выдаваться как в случае наличия у них «разрешения на временное проживание либо вида на жительство, так и в отсутствии таких документов».

В середине августа стало известно, что жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России.