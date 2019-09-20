Казанское тюнинг-ателье вслед за московским отказалось от франшизы московской сети Pro-Service

Казанское тюнинг-ателье сети Pro-Service отказалось от франшизы раскрученного московского бренда из-за скандала с топовым видеоблогером Афоней ТВ, который остался недоволен качеством тюнинга своей Audi. Факт закрытия казанского Pro-Service «Реальному времени» подтвердили менеджеры предприятия.



Ранее в снятом и размещенном на YouTube Афоней ТВ — Андреем Афониным — видеоролике об отказе от франшизы Pro-Service сообщил руководитель московского тюнинг-салона, расположенного на улице Красная сосна. Теперь салон работает под собственной вывеской — Amo-Service.

По утверждению Рифата, представившегося гендиректором и совладельцем Amo-Service, приобретенная за 6 млн рублей франшиза и ежемесячная 100-тысячная роялти не окупались.

Казанская компания, отказавшаяся от франшизы, пока не сообщает о дальнейших планах. У ее владельца есть другой бизнес, связанный с физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Афоня ТВ пообещал продолжение видеосюжета — с целью «вбить последний гвоздь в гроб» сети Pro-Service. Подробности скандала, который привел к закрытию казанского ателье Pro-Service, — в сегодняшнем материале «Реального времени».