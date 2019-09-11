Скворцова рассказала о сокращении числа абортов в России на 30%

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова утверждает, что за четыре года в России на треть сократилось число абортов. При этом благодаря психологическому консультированию на 42% сократилось число абортов по желанию женщины.

«Сейчас всего абортов 576 тысяч, и из них только 290 тысяч — по желанию женщины. Это о чем говорит: только за четыре последних года на 30% снизилось число абортов», — заявила министр в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Скворцова рассказала, что в 2018 году психологическое консультирование прошли 270 тысяч женщин, готовившихся к аборту. При этом более 40 тысяч женщин отказались от процедуры.

По словам министра, наибольший вклад в сокращение числа абортов вносит психологическое консультирование женщин, обратившихся за этой медицинской услугой.

«Для развития психологической работы с женщинами на поздних и на ранних стадиях, естественно, мы бы хотели иметь стимулирующие доплаты таким медицинским работникам, которые работают в этих отделениях в женских консультациях и в родильных домах», — сказала глава Минздрава РФ.