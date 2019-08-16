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Минздрав разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам

23:57, 16.08.2019
Минздрав разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам
Фото: pxhere.com

Минздрав РФ предложил работодателям рекомендации, которые помогут сотрудникам сократить потребление алкоголя. В их числе оказалась организация безалкогольных корпоративов.

«Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — цитирует текст рекомендаций ТАСС.

Отмечается, что все эти меры призваны снизить мотивацию употребления алкоголя. Однако рекомендуется заранее подойти к организаций безалкогольного мероприятия и заранее предупредить сотрудников.

Ранее работодателям предложили ограничить реализацию на предприятиях чипсов и газированных напитков. Также в Госдуме предложили поощрять россиян, которые бросили курить, дополнительным выходным.

ОбществоМедицина
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