Владимир Ткачев: «Ак Барс» играет достаточно активно, нам нужно сохранить такой хоккей»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о предстоящей домашней серии казанской команды.

«Разбираем соперников, идут достаточно плотные тренировки и в зале, и на льду. Все равно прежде всего нам самим надо готовиться, наладить собственную игру, моменты. Команды будут выходить и играть против нас на 100 процентов, у них достаточно мотивации для этого, а нам важно им в этом не уступить.

Мы достаточно активно играем, думаю, что нам надо сохранить такой хоккей в дальнейшем. А чтобы быть сегодня в хорошей форме, нужно прошлое оставить в прошлом, и все», — цитирует Ткачева корреспондент «Реального времени».