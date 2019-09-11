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В Ижевске лучшему игроку матча вручили автомат Калашникова

10:47, 11.09.2019
В Ижевске лучшему игроку матча вручили автомат Калашникова
Фото: hcizhstal.ru

В хоккейном клубе ВХЛ «Ижсталь» из Ижевска ввели новую традицию. Отныне лучшему игроку матча будут вручать макет автомата Калашникова.

Первым обладателем символического приза стал вратарь Савелий Кононов, признанный лучшим в игре против «Челмета» (3:2). Автомат игроку вручал лично главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Напомним, ранее было объявлено о сотрудничестве ижевского клуба с омским «Авангардом» из КХЛ.

СпортХоккейОбщество Удмуртия
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