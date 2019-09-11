В России разработают модемы для сетей 6G

Российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Они постарались изменить форму радиоволны так, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура.

Отмечается, что для сетей нового поколения можно будет использовать сетевые вышки 5G. Это значительно снизит стоимость внедрения технологии.

Модем тестируют в условиях, приближенных к реальным, передают «Известия».

В пятом поколении сотовых сетей начинается процесс перехода к использованию более высоких частот (20, 60 и 90 ГГц). Пока этот диапазон свободен, но через некоторое время он также будет сильно загружен. Поэтому для 6G требуется другое решение.

Специалисты будут использовать многочастотные сигналы, которые могут работать в сложных условиях, создающихся множественными помехами. Это может быть реализовано с помощью изменения формы сигналов. От уже существующих она отличается тем, что теперь характеристики сигналов можно варьировать.

Применение 6G обеспечит массовое внедрение «умных» вещей в быту, в городе и на производстве, гарантируя их скоординированное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что в Татарстане до конца года к интернету подключат 556 социально значимых объектов.

