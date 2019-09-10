В Татарстане до конца года к интернету подключат 556 социально значимых объектов

В Татарстане до конца года к интернету подключат 556 социально значимых объектов: школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты. Это делается в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Работы по подключению начнутся в октябре этого года, сообщили «Реальному времени» в Минсвязи РТ.

Исполнителем программы стал «Таттелеком». Оператор связи выиграл тендер и заключил государственный контракт на 1,1 млрд рублей.



Согласно его условиям, в течение 3 лет интернет должен появиться в 1 913 социально значимых объектах в 741 населенном пункте Татарстана.

В это число входят: 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, три территориальные избирательные комиссии.

Подробности программы и план реализации проекта в Татарстане — в материале «Реального времени».

