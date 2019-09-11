СМИ: в России стали меньше разводиться

В первые семь месяцев 2019 года в России официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. Это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Росстат.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают это со снижением реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее.

Чаще всего в январе — июле разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу новых браков), Сахалинской (878) областей, Ненецкого автономного округа (856), Карелии (813) и Белгородской области (779). Меньше всего семей распалось в Чечне (147), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488).

Ранее опубликовано исследование, согласно которому заемщики, которые выплачивают ипотеку, разводятся в несколько раз реже.