Фарид Мухаметшин: Борьба за татарский язык — жизненно важная задача

Вчера председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил ученых республики с 80-летием академического Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова (ИЯЛИ). Торжественное заседание научной общественности прошло в Академии наук РТ.

Институт является прямым наследником и продолжателем традиций гуманитарной науки по исследованию истории, просвещения и культуры татарского народа, которые были заложены в начале 20-х годов прошлого века Академическим центром при Наркомпросе только что образованной Татарской Республики, отметил в своей речи глава парламента.

«Сегодня ваше авторитетное мнение учитывается при обсуждении и разработке различных нормативно-правовых документов в области языковой политики, национального образования и культуры. Для Татарстана очень важна тесная связь ИЯЛИ с татарской диаспорой и тюркским миром, отечественными и зарубежными учеными, поскольку содействие в развитии национальной культуры, сохранении этнической самобытности — наш сознательный выбор и конституционная обязанность», — сказал Фарид Мухаметшин.

По словам спикера, перед Институтом языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова стоят жизненно важные задачи. В их числе — усиление работы по всестороннему развитию и популяризации татарского языка и культуры, сохранению национальной идентичности, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее стало известно, что КФУ вновь набирает слушателей на бесплатные курсы татарского языка.