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КФУ набирает слушателей на бесплатные курсы татарского языка

21:50, 10.09.2019 3
КФУ набирает слушателей на бесплатные курсы татарского языка
Фото: media.kpfu.ru

Казанский федеральный университет продолжает набор слушателей на бесплатные курсы татарского языка. Курсы рассчитаны на 3 месяца, занятия будут проходить дважды в неделю.

Для регистрации необходимо в электронном виде заполнить анкету и подать заявление в оргкомитет не позднее 12 сентября.

Занятия ориентировочно начнутся с 16 сентября. По окончании курсов выдается сертификат КФУ с указанием уровня владения татарским языком, сообщает пресс-служба КФУ.

Напомним, это уже не первые курсы татарского языка, которые организует КФУ. В 2018 году в вузе запустили курс делового татарского для госслужащих.


ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    Доплачивать надо за изучение татарского, иначе смысла нет учить.
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  • Анонимно 10 сен
    Потом сообщите о результатах. Не о выданных корочках, а об освоении
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  • Анонимно 11 сен
    Правильная инициатива! Любой желающий, любой национальности может прийти и учить язык, сам добровольно и понимая зачем ему это.
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