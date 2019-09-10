КФУ набирает слушателей на бесплатные курсы татарского языка

Казанский федеральный университет продолжает набор слушателей на бесплатные курсы татарского языка. Курсы рассчитаны на 3 месяца, занятия будут проходить дважды в неделю.

Для регистрации необходимо в электронном виде заполнить анкету и подать заявление в оргкомитет не позднее 12 сентября.

Занятия ориентировочно начнутся с 16 сентября. По окончании курсов выдается сертификат КФУ с указанием уровня владения татарским языком, сообщает пресс-служба КФУ.



Напомним, это уже не первые курсы татарского языка, которые организует КФУ. В 2018 году в вузе запустили курс делового татарского для госслужащих.



