Polaroid возвращает моду на фото как в 1990-е
Компания Polaroid выпустила настольное устройство Polaroid Lab, которое позволяет конвертировать цифровые файлы из смартфона в реальные фотографии. Новинка понравится всем ностальгирующим по эре «физических» снимков.
Polaroid Lab может работать с устройствами под управлением iOS и Android.
Чтобы напечатать нужную фотографию, требуется выбрать изображение с помощью приложения Polaroid Originals, а затем положить телефон экраном вниз на специальную платформу на устройстве. Изображение проецируется на пленку мгновенно.
Это не просто фотопринтер, а «маленькая настольная темная комната», использующая зеркала, свет и химию для создания готовых изображений, говорится на сайте производителя.
Polaroid Lab поступит в продажу в октябре этого года по цене 130 долларов.
Напомним, сегодня Apple представила три новых модели iPhone.
Справка
Пик популярности фотографий Polaroid во всем мире пришелся на 1990-е годы XX столетия.
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