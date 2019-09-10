Polaroid возвращает моду на фото как в 1990-е

Компания Polaroid выпустила настольное устройство Polaroid Lab, которое позволяет конвертировать цифровые файлы из смартфона в реальные фотографии. Новинка понравится всем ностальгирующим по эре «физических» снимков.

Polaroid Lab может работать с устройствами под управлением iOS и Android.

Чтобы напечатать нужную фотографию, требуется выбрать изображение с помощью приложения Polaroid Originals, а затем положить телефон экраном вниз на специальную платформу на устройстве. Изображение проецируется на пленку мгновенно.

Это не просто фотопринтер, а «маленькая настольная темная комната», использующая зеркала, свет и химию для создания готовых изображений, говорится на сайте производителя.

Polaroid Lab поступит в продажу в октябре этого года по цене 130 долларов.

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